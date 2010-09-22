IPhone developer

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок65 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

- знание Objective C, опыт разработки для iPhone;

- умение работать с чужим кодом.

Обязанности:

- разработка приложений под IPhone;

- доработка существующих приложений.

13 лет назад
Anna_Latysh
Анна Латыш 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вакансия iPhone-разработчика, Москва

    $2000

    Компания Redmadrobot приглашает на работу iPhone-разработчика для участия в работе над интересными проектами (как коммерческими, так и собственными). Профиль проектов: игры, утилиты, социальные приложения. Условия: — 60К руб. + премии по завершении проектов; — испытательный срок — 1 месяц; — ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты требуются

    $2500

    Добрый день. Меня зовут АНдрей. Я представляю команду по графике, анимации, визе и озвучке. Приглашаю спеца из г. Санкт-Петербург или Лен.обл. на деятельность: Программирование клиентской части приложения для платформы - Iphone, Ipad. Условия - ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист на iPhone

    $1000

    Требуется программист iPhone ответственный, аккуратный и коммуникабельный опыт в разработке приложений под iPhone обязателен (подтвердить наличием примеров) тип работ: проектные, разработка игры срок - 1,5 месяца стоимость проекта - 1000$

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист под iPhone

    Под частные проекты требуются программисты-фрилансеры для разработки программного обеспечения (applications) для iPhone. Технические требования к специалистам следующие. • Собственно, опыт разработки таковых приложений (желательно, если с дизайном тоже все нормально, но можете привести отдельного дизайнера). • Cocoa/Objective-C • ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист для написания приложения под iPhone

    От кандидата: - опыт разработки приложений под Apple iPhone, будет преимуществом наличие опыта с Android, BlackBerry. - возраст от 26 лет - пол значение не имеет - портфолио обязательно - наличие Skype Задача: - написание приложение под платформу Apple iPhone с последующим ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • IPhone developers

    :&gt; ameria, The Nearshoring Company, is looking for iPhone developers. We would like to build a dedicated team of iPhone professionals for work under a huge flow of B2B projects for our long term customers. We ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется человек со знанием WinMob и прошивок

    Ищу постера на сайт. Основная цель – публикование прошивок на различные модели телефонов на WinMob, публикование постов об эмуляции на телефонах различных ОС (Android, Linux, Mac, Windows), отслеживание глобальных новостей мобильной тематики. Обязательно знание того, как ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработчик приложений iPhone и Android

    Требуются программисты на проекты Приложений для платежной системы: Приложение iPhone Приложение Android Просьба присылать резюме и портфолио (список выполненных работ) на адрес [email protected]. В название письма укажите название проекта. Оплата и сроки проекта обсуждаются индивидуально.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист Symbian

    Требуется программист с опытом разработки приложений под Symbian S60. работа удаленная, желательно место проживания Одесса. Пожалуйста, присылайте резюме с описанием опыта работы, успешно выполненных проектов, стоимости часа работы на [email protected]

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад