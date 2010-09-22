IPhone developer

Компания Redmadrobot приглашает на работу iPhone-разработчика для участия в работе над интересными проектами (как коммерческими, так и собственными). Профиль проектов: игры, утилиты, социальные приложения. Условия: — 60К руб. + премии по завершении проектов; — испытательный срок — 1 месяц; — ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- знание Objective C, опыт разработки для iPhone;
- умение работать с чужим кодом.
Обязанности:
- разработка приложений под IPhone;
- доработка существующих приложений.
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