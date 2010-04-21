Программист для написания приложения под iPhone

От кандидата:

- опыт разработки приложений под Apple iPhone, будет преимуществом наличие опыта с Android, BlackBerry.

- возраст от 26 лет

- пол значение не имеет

- портфолио обязательно

- наличие Skype

Задача:

- написание приложение под платформу Apple iPhone с последующим обновлением, детали после собеседования.

Оплата:

- почасовая

Все предложения п-та по ICQ# 279-428-829 либо в почту [email protected]

Всем заранее спасибо.