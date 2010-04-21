Программист для написания приложения под iPhone

:> ameria, The Nearshoring Company, is looking for iPhone developers. We would like to build a dedicated team of iPhone professionals for work under a huge flow of B2B projects for our long term customers. We ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От кандидата:
- опыт разработки приложений под Apple iPhone, будет преимуществом наличие опыта с Android, BlackBerry.
- возраст от 26 лет
- пол значение не имеет
- портфолио обязательно
- наличие Skype
Задача:
- написание приложение под платформу Apple iPhone с последующим обновлением, детали после собеседования.
Оплата:
- почасовая
Все предложения п-та по ICQ# 279-428-829 либо в почту [email protected]
Всем заранее спасибо.
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