Junior iPhone developer

Добрый день. Меня зовут АНдрей. Я представляю команду по графике, анимации, визе и озвучке. Приглашаю спеца из г. Санкт-Петербург или Лен.обл. на деятельность: Программирование клиентской части приложения для платформы - Iphone, Ipad. Условия - ...