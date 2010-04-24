Программист под iPhone

Под частные проекты требуются программисты-фрилансеры для разработки программного обеспечения (applications) для iPhone.

Технические требования к специалистам следующие.

• Собственно, опыт разработки таковых приложений (желательно, если с дизайном тоже все нормально, но можете привести отдельного дизайнера).

• Cocoa/Objective-C

• iPhone SDK/ SQLite

• Понимание процесса разработки приложений для stand-alone и network-based приложений

* Понимание разницы между API в OS 2.0, 3.0, 4.0

• Хорошее знание письменного английского обязательно

* Способность самообучаться в процессе работы

Работа не по найму, чистый фрилансинг. Оплачивается попроектно. Зарплата по каждому проекту обговаривается отдельно. Если сработаемся - в качестве доп. мотивации шарится профит.

Пожалуйста, присылайте свои резюме + предложения + рекомендации (если есть) + ваши работы на адрес [email protected]

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. В дополнение к списку технических требований, в первую очередь мы ищем людей честных и порядочных, а также способных соблюдать конфиденциальность. Кража незапатентованной интеллектуальной собственности, к сожалению, реальность, с которой нам приходилось сталкиваться.

В эпоху глобализации и толстых интернет-каналов, нам безразлично, где вы находитесь: в Москве, Киеве, Ялте, Симферополе, Купертино или селе Гадюкино. Главное, чтобы был толстый интернет-канал для общения по проектам.