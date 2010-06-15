Вакансия iPhone-разработчика, Москва

Под частные проекты требуются программисты-фрилансеры для разработки программного обеспечения (applications) для iPhone. Технические требования к специалистам следующие. • Собственно, опыт разработки таковых приложений (желательно, если с дизайном тоже все нормально, но можете привести отдельного дизайнера). • Cocoa/Objective-C • ...
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Компания Redmadrobot приглашает на работу iPhone-разработчика для участия в работе над интересными проектами (как коммерческими, так и собственными).
Профиль проектов: игры, утилиты, социальные приложения.
Условия:
— 60К руб. + премии по завершении проектов;
— испытательный срок — 1 месяц;
— гибкий график работы (важен результат, а не отработанные часы);
— красивый офис в живописном месте, macbook на рабочем столе.
Требования:
— хорошее знание C++;
— опыт работы (в т.ч. в геймдеве);
— знание iPhone SDK и наличие собственных завершенных проектов под iPhone;
— ответственность и внимательность к деталям;
— возраст — от 25 лет.
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