Вакансия iPhone-разработчика, Москва

Под частные проекты требуются программисты-фрилансеры для разработки программного обеспечения (applications) для iPhone. Технические требования к специалистам следующие. • Собственно, опыт разработки таковых приложений (желательно, если с дизайном тоже все нормально, но можете привести отдельного дизайнера). • Cocoa/Objective-C • ...