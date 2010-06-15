Вакансия iPhone-разработчика, Москва

$2000
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Компания Redmadrobot приглашает на работу iPhone-разработчика для участия в работе над интересными проектами (как коммерческими, так и собственными).

Профиль проектов: игры, утилиты, социальные приложения.

Условия:

— 60К руб. + премии по завершении проектов;

— испытательный срок — 1 месяц;

— гибкий график работы (важен результат, а не отработанные часы);

— красивый офис в живописном месте, macbook на рабочем столе.

Требования:

— хорошее знание C++;

— опыт работы (в т.ч. в геймдеве);

— знание iPhone SDK и наличие собственных завершенных проектов под iPhone;

— ответственность и внимательность к деталям;

— возраст — от 25 лет.

14 лет назад
rmr
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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