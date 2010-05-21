Advanced Linux Developer

Требования: - знание Objective C, опыт разработки для iPhone; - умение работать с чужим кодом. Обязанности: - разработка приложений под IPhone; - доработка существующих приложений.
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Для выполнения крупного проекта разработки ПО для электронных книг требуются Linux-программисты. Проект расчитан на 2 месяца. Работа будет происходить частично удаленно, частично в офисе (в зависимости от того, требуется ли коллективное решение задач). По итогу выполнения проекта будет принято решение о дальнейшей постоянной работе по данному и смежным направлениям.
Требования к кандидатам:
- _ОТВЕТСТВЕННОСТЬ_ (см. ниже)
- уверенное знание GNU toolchain, окружения кросс-компиляции
- опыт разработки для встраиваемых систем или мобильных телефонов под управлением Linux
- знание Xlib/XCB
- умение пользоваться Git, Svn
- участие в существующих opensource проектах для Linux очень приветствуется
- проживание в Москве или Подмосковье
Круг решаемых в рамках проекта задач:
- разработка оптимизированных под ограниченные ресурсы электронной книги графических приложений для Xorg (система меню, фронтенд к консольному плееру, просмотрщик картинок, ...)
- доработка приложений для чтения различных форматов книг (txt,fb2,pdf,...) под наше окружение с учетом ограниченности ресурсов, видимо придется адаптировать их под использование чистого Xlib или XCB.
- написание обслуживающих скриптов и демонов
Разработка будет для архитектуры ARMv7, оперативной памяти крайне немного - 32MB, скорость процессора и размер кэша тоже небольшие, поэтому нужно будет писать оптимальный код без использования "толстых" библиотек. Каждому будет выдано устройство для работы, на котором он сможет тестировать результат своей работы.
Очень нужны именно ответственные люди, проект серьезный и крайне не хотелось бы неприятных разговоров в ходе работы.
Нужно осознавать следующее:
- выполнение работы раньше срока - это денежная премия
- в моменты особой напряженности нужно будет жертвовать свободным временем
- выходные дни, вечер, - это не "святая корова" и в случае необходимости нужно будет задействовать это время
- из-за одного человека _не должна_ тормозиться вся работа, т.к. разработка будет командной, хотя у каждого будет свой круг задач
- личные проблемы не должны мешать работе
- все звонки/письма/смски/... руководителя и других разработчиков должны быть отвечены: один раз предупреждение, другой - с человеком прощаемся
- если в какой-то день проводилась хоть какая-либо работа над исходным кодом, то в этот же день должен быть сделан коммит изменений с их описанием
- поставленные задачи должны исполняться в отведенный для этого срок, отговорки расцениваются как безответственность и влекут печальные последствия
- не всегда удается точно поставить задачу, поэтому требуется творческий подход. Программист - это не робот, поэтому элемент творчества и инициативности обязателен
- если что-то не получается, нужно звонить/общаться, пробовать что-то другое, а не опускать руки при малейшей проблеме
- руководителя проекта в большей степени интересуют решенные проблемы, а не "сказки" о том, что что-то не получается
Нужны только те люди, кто может и готов выполнять все эти требования. Тем, кто будет успешно справляться с работой в срок и проявлять энтузиазм, обязательно получат хороший денежный бонус, кто нарушает требования или не справляется с работой - мы прощаемся.
Платим только за ответственность, исполнительность и энтузиазм и всячески это поощеряем!
Бюджет: 100 000 рублей на человека по итогу успешного выполнения проекта (+ бонусы)
Наш офис, где мы будем периодически собираться, находится в БП "Румянцево" (метро Юго-Западная, далее на бесплатном автобусе или маршрутке).
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