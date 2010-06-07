Программист для iTune Store Applications

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Требуется программист, специализирующийся на создании программ (applications) для iTune Store Applications, программы должны работать на iPhone, iTouch, iPad.

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14 лет назад
shoofl
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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