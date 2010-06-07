Программист для iTune Store Applications

Требования: - знание Objective C, опыт разработки для iPhone; - умение работать с чужим кодом. Обязанности: - разработка приложений под IPhone; - доработка существующих приложений.
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Требуется программист, специализирующийся на создании программ (applications) для iTune Store Applications, программы должны работать на iPhone, iTouch, iPad.
Примеры своих работ лучше присылать на ящик: [email protected]
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