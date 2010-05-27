Blackberry программист

Требования: - знание Objective C, опыт разработки для iPhone; - умение работать с чужим кодом. Обязанности: - разработка приложений под IPhone; - доработка существующих приложений.
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