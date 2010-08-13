Нужен разработчик под iPhone в распределенную команду на несколько проектов. Желателен опыт не менее одного года разработки под iPhone. Оплата либо фиксированная в месяц, либо почасовая. Хотелось бы, чтобы разработчик находился в Красноярске, или Новосибирске ...