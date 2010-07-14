IPhone developer

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для проекта длительностью 1-2 месяца требуется iPhone разработчик

Требования

- опыт разработки для iPhone

- svn или hg или git

- ежедневная доступность (IM или skype)

Проект - программа для обучения некоторым аспектам английского языка(произношение и фонетика)

В предложении указывайте пожалуйста сумму которую Вы желаете получить за месяц работы

Для принятия решения Вам необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание(расчитанное на 30-60 минут)

13 лет назад
cpp_php
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Java/Android developer

    Для проекта длительностью оклоло месяца требуется разработчик для платформы Android Требования - опыт работы с Java - опыт работы с Android - svn или hg или git - ежедневная доступность (IM или skype) Проект - приложение которое ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист iPhone/iPad, Objective-C

    Требования: - Опыт программирования от 2 лет - Хорошие знания Objective-C, SDK 3.x и выше. - Приветствуется умение работать с SVN, опыт разработки приложений под iPhone/iPad Личностные качества: - Высокая работоспособность, умение выполнять работу в сжатые сроки - Быстрая обучаемость - Ответственность - ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone/Android developer

    $2000

    Нужен разработчик под iPhone в распределенную команду на несколько проектов. Желателен опыт не менее одного года разработки под iPhone. Оплата либо фиксированная в месяц, либо почасовая. Хотелось бы, чтобы разработчик находился в Красноярске, или Новосибирске ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone/iPad developer

    Ищу iPhone/iPad разработчика. Проект - читалка газеты под iPad с возможностью подписки через in-app purchase. Ищу девелопера в Киеве! Требование: 1+ лет работы с iPhone опыт интерграции in-app purchase Детали обсудим в личке на slaviktoda (at) gmail dot com

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу Symbian разработчиков

    Ищу Symbian разработчиков для работы над проектами. Требования: опыт работы с Symbian 8, 9.X не менее года. Местонахождение в Украине, желательно Киев. Все детали в личку или на slaviktoda (at) gmail dot com

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Android developer

    Требуется разработчик под Android платформу, для написания клиент серверных приложений, опыт работы с платформой от 3 месяцев

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Advanced Linux Developer

    $5000

    Для выполнения крупного проекта разработки ПО для электронных книг требуются Linux-программисты. Проект расчитан на 2 месяца. Работа будет происходить частично удаленно, частично в офисе (в зависимости от того, требуется ли коллективное решение задач). По итогу ...

    Linux
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад