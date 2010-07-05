Программист iPhone/iPad, Objective-C

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Требования:

- Опыт программирования от 2 лет

- Хорошие знания Objective-C, SDK 3.x и выше.

- Приветствуется умение работать с SVN, опыт разработки приложений под iPhone/iPad

Личностные качества:

- Высокая работоспособность, умение выполнять работу в сжатые сроки

- Быстрая обучаемость

- Ответственность

- Стремление к саморазвитию

Функциональные обязанности:

- Разработка приложений под платформу iOS (iPhone/iPad)

Условия работы:

Заработная плата по договоренности

Возможна удаленная работа

Резюме с указанием ожидаемой з/п и примеры работ направлять по адресу: [email protected]

13 лет назад
soolga
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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