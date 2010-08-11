Iphone developer

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В компанию на постоянную основу требуется iphone разработчик.

Требования к успешному кандидату:

Обязательные требования:

- Знание OBJECTIVE-C

- Знание С and С++

- Знание iPhone SDK

- Опыт объектно-ориентированного программирования

- Знание SQL

- Профессиональный опыт от 2-х лет

- Английский на уровне свободного чтения технической документации

- Наличие портфолио (2 и более успешно завершенных проекта)

- Опыт работы в команде

Приветствуется:

- Опыт работы с MacOS Leopard

- Знание Cocoa, WebKit, LayerKit

- Высшее техническое образование

Личные качества: коммуникабельность, лидерские способности, инициативность, ответственность, аналитическое мышление

Обязанности:

- Разработка, подготовка документации и тестирование веб-приложений для мобильных устройств

Условия работы:

- полный рабочий день

- достойная заработная плата

- оплачиваемый отпуск, больничные

-гибкий график работы

[email protected]

0964424675

13 лет назад
softtech
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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