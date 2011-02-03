Разработчик приложений для iPhone/Android

Создаем команду программистов для создания приложений (обучающих и игровых) под iphone, i-pad от Apple Ищем профессионалов в программировании под Apple Требования: Опыт создания программ для этой платформы. Возможность созваниваться по телефону или скайпу. Проекты готовы предоставлять постоянно, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желателен опыт работы в разработке приложений для iPhone/Android. Необходимо умение работать с Objective-C.
- Похожие заказы
- $5000Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Требуется разработчик клиентской части online MMORG игры для iphone. Знания: Obective-C, Cocoa Touch, UIKit, JSON Опыт работы с: InApp Purchases, Push Notifications, CoreGraphics, CoreAnimation, CoreAudioЗакрыт13 лет назад
В компанию на постоянную основу требуется iphone разработчик. Требования к успешному кандидату: Обязательные требования: - Знание OBJECTIVE-C - Знание С and С++ - Знание iPhone SDK - Опыт объектно-ориентированного программирования - Знание SQL - Профессиональный опыт от 2-х ...Закрыт13 лет назад
Для проекта длительностью 1-2 месяца требуется iPhone разработчик Требования - опыт разработки для iPhone - svn или hg или git - ежедневная доступность (IM или skype) Проект - программа для обучения некоторым аспектам английского языка(произношение и фонетика) В предложении указывайте пожалуйста ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для проекта длительностью оклоло месяца требуется разработчик для платформы Android Требования - опыт работы с Java - опыт работы с Android - svn или hg или git - ежедневная доступность (IM или skype) Проект - приложение которое ...Закрыт13 лет назад
Требования: - Опыт программирования от 2 лет - Хорошие знания Objective-C, SDK 3.x и выше. - Приветствуется умение работать с SVN, опыт разработки приложений под iPhone/iPad Личностные качества: - Высокая работоспособность, умение выполнять работу в сжатые сроки - Быстрая обучаемость - Ответственность - ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Нужен разработчик под iPhone в распределенную команду на несколько проектов. Желателен опыт не менее одного года разработки под iPhone. Оплата либо фиксированная в месяц, либо почасовая. Хотелось бы, чтобы разработчик находился в Красноярске, или Новосибирске ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу iPhone/iPad разработчика. Проект - читалка газеты под iPad с возможностью подписки через in-app purchase. Ищу девелопера в Киеве! Требование: 1+ лет работы с iPhone опыт интерграции in-app purchase Детали обсудим в личке на slaviktoda (at) gmail dot comЗакрыт13 лет назад
Ищу Symbian разработчиков для работы над проектами. Требования: опыт работы с Symbian 8, 9.X не менее года. Местонахождение в Украине, желательно Киев. Все детали в личку или на slaviktoda (at) gmail dot comЗакрыт13 лет назад
Требуется программист, специализирующийся на создании программ (applications) для iTune Store Applications, программы должны работать на iPhone, iTouch, iPad. Примеры своих работ лучше присылать на ящик: [email protected]Закрыт13 лет назад