Android Developer

Требуется опытный Андроид разработчик.

В предложениях, пожалуйста, указывайте стоимость часа в USD и ссылки на работы.

У нас большое поток заказов на портирование приложений с iPhone поэтому знание хотя бы минимальное этой платформы будет плюсом.

Также плюсом будет опыт разработки на C++ NDK и разработки c++ под Linux.