Программист iPhone

Условия работы и компенсации

В динамично развивающейся компании, специализирующейся на разработке проектов для мобильных платформ (iPad, iPhone и.т.п.), в связи с расширением деятельности, открыта вакансия опытного «Программиста iPhone (C/Objective-C)».

• Конкурентные условия оплаты труда, определяющиеся по результатам собеседования.

• Отличные перспективы карьерного роста.

Должностные обязанности

• Разработка приложений для iPhone / iPad

• Разработка алгоритмов обработки и визуализации объектов

• Оптимизация алгоритмов

• Документирование архитектуры, проектных решений и кода

Требования к Соискателю

Возраст Не имеет значения

Пол Не имеет значения

Образование Высшее

Язык Английский (Технический)

Требования к квалификации

• Опыт работы программистом от 2 лет.

• Опыт разработки приложений под iPhone или Mac OSX

• Хорошая математическая и алгоритмическая база

• Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации

• Умение достигать поставленные задачи в необходимые сроки

• Опыт разработки является большим плюсом.

Для участия в конкурсе на данную вакансию просьба выслать резюме и при наличии портфолио на электронный адрес.

В теме письма просьба указать свои имя, фамилию, название вакансии – соблюдение этих требований ускорит рассмотрение Вашей кандидатуры.