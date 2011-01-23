Разработчик приложений под iPhone (Objective-C)

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Нужен разработчик приложений под iPhone (Objective-C)

Требования:

* Уверенные знания: Objective-C,ООП.

* Языки: английский – хорошее письмо и чтение,

средний разговорный уровень.

* Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года +

* Oпыт под Iphone: 1 года +

Личные качества: ответственность,

коммуникабельность, инициативность,

умение самостоятельно работать.

Желателен:

* Опыт в написании технической документации на английском.

* Преимущества: знающим C++ или Java.

Работа удаленная.

Занятость от пол-ставки до полной.

Резюме отправлять : [email protected]

13 лет назад
dochent
47 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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