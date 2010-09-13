Разработчик на JavaScript под iPhone .

Требуется для постоянной удаленной работы программист, уверенно владеющий JavaScript. Мы разрабатываем приложения на JavaScript-фреймворке Appcelerator Titanium и готовы помочь в его освоении для выполнения проектов под iPhone/iPad.

Требования:

1. уверенные знания JavaScript;

2. умение быстро освоить новую технологии и разобраться в документации;

3. опыт работы с JavaScript-фреймворками.

Мы готовы обеспечить:

1. Постоянный поток заказов;

2. Помощь в освоении Appcelerator Titanium;

3. Своевременную оплату, доплату за качество и работу в срок.

Если вы из Киева, отметьте это особо.

Прямо сейчас есть два проекта, которые мы готовы делегировать.