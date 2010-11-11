Разработчик под Apple iOS

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

- Разработка бизнес приложений для iPhone и iPad. Знание особенностей платформ Phone и iPad, SDK, требований Apple.

- Уверенное знание ООП, XML, БД. Опыт создания клиент-серверных приложений.

- Успешный опыт создания приложений для iPhone или iPad, желательно публикаций на appStore.

Работа удаленная. Наличие своего MacOS и интернет - обязательно.

Участие в проектах. Оплата по результатам проекта или этапа. После завершения 1-2 проектов возможно зачисление в штат.

iOS
13 лет назад
nvin
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад