Обязанности: • разработка front-end решений компании. Требования: • глубокие знания HTML и CSS; • хорошие знания JavaScript и знания одной из библиотек Dojo, jQuery ,ExtJS. Плюсами будут: • глубокие знания Dojo; • знакомство с технологиями web-services; • опыт работы в wavemaker • способность сделать удобный интерфейс с помощью и без ...