Поддержка и развитие сложного IOS приложения медицинского направления. Взаимодействие с сервером, offline клиент. Требования: опыт objective-C, знание Web Service, теории очередей, JSON, XML, SOAP Опыт работы в распределенной команде. Опыт поддержки чужих приложений. Начальная загрузка 25%. Оплата ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно. Желательно full time Портал для стоматологических услуг. Разработка front end. Работа в команде профессионалов. Технологии LAMP CodeIgniter AJAX JSON Web Service. Пример интерфейса - http://aderese.ru/temp/devhouse/ Оплата по часам ежемесячно за факт выполненных работ. Без опыта, посредники, через месяц - ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Требуется SQL-разработчик на удалённую работу. Разработка и внедрение продукта http://riverbpm.com/ Обязанности: Создание по согласованным требованиям структуру БД. Самостоятельно прорабатывать необходимые запросы. Оформление запросов в виде web-сервисов Подготавливать описание: полей, выражений, процедур.. Требования: Хорошее знание SQL, PostreSQL, теории реляционных БД, XML, SOAP... Принцыпы работы: Работа с ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $15
Обязанности: • разработка front-end решений компании. Требования: • глубокие знания HTML и CSS; • хорошие знания JavaScript и знания одной из библиотек Dojo, jQuery ,ExtJS. Плюсами будут: • глубокие знания Dojo; • знакомство с технологиями web-services; • опыт работы в wavemaker • способность сделать удобный интерфейс с помощью и без ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $9
Требуется php программист на удаленную работу. Цель проекта - доработать финансовую систему. 1. Имеется БД на MySQL и в Workbench. 2. Сформулированы основные бизнес-требования к системе. 3. Нужно дописать БД и реализовать UI для работы с данными. 4. Выбор ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Обязанности: • реализация наиболее сложных и ответственных компонентов информационных систем; • участие в проектировании и реализации комплексного BPMS (business process management suite) решения; Требования: • знания и опыт работы с технологиями J2EE, Hibernate, Spring; • знание генератора отчетов ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Dev-house.ru CMS Drupal. требуется выполнить небольшие доработки контента сайта. 1. Убрать с главной страницы пункт «Мобильные приложения» 2. Поменять на главной странице и всюду в подвале адрес и тел. На следующий: +7 495-921-3513. 109240, Москва, Рюмин ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $700
Требуется существующий сверстанный сайт прикрутить к CMS Drupal для управления контентом. Есть исходный код, тестовая версия сайта выставлена в инет, есть ТЗ с рамками работ. Материалы пришлю по запросу. Срок сдачи проекта - 1 февраля.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании Dev-House (dev-house.ru) требуется опытный дизайнер для разработки UI для web и мобильных устройств, включая Apple iPhone, iPad, Android. В основном - бизнес-приложения. Требуется умение проектировать UI с точки зрения usability, включая иконки и пр. Работа удаленная. ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании Dev-House (dev-house.ru) для поддержки и развития продукта требуется опытный разработчик со знанием PHP и MySQL (Реализовано на LAMP). Требуется исправление ошибок и доработка функционала готовой системы. Удаленно. Загрузка 2-4 часа в день на 1 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: - Разработка бизнес приложений для iPhone и iPad. Знание особенностей платформ Phone и iPad, SDK, требований Apple. - Уверенное знание ООП, XML, БД. Опыт создания клиент-серверных приложений. - Успешный опыт создания приложений для iPhone или ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $200
Создать сайт-визитку. Срок 8.11.2010. Есть Требования + готовы оперативно отвечать на вопросы. Есть PSD в слоях. Также надо сделать раздел с доступом после регистрации.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад