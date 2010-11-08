nvin

Николай Виноградов nvin

 
59 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработчик IOS бизнес приложений

    Поддержка и развитие сложного IOS приложения медицинского направления. Взаимодействие с сервером, offline клиент. Требования: опыт objective-C, знание Web Service, теории очередей, JSON, XML, SOAP Опыт работы в распределенной команде. Опыт поддержки чужих приложений. Начальная загрузка 25%. Оплата ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Web-разработчик

    Срочно. Желательно full time Портал для стоматологических услуг. Разработка front end. Работа в команде профессионалов. Технологии LAMP CodeIgniter AJAX JSON Web Service. Пример интерфейса - http://aderese.ru/temp/devhouse/ Оплата по часам ежемесячно за факт выполненных работ. Без опыта, посредники, через месяц - ...

    Ajax
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SQL-разработчик

    $15

    Требуется SQL-разработчик на удалённую работу. Разработка и внедрение продукта http://riverbpm.com/ Обязанности: Создание по согласованным требованиям структуру БД. Самостоятельно прорабатывать необходимые запросы. Оформление запросов в виде web-сервисов Подготавливать описание: полей, выражений, процедур.. Требования: Хорошее знание SQL, PostreSQL, теории реляционных БД, XML, SOAP... Принцыпы работы: Работа с ...

    Redmine
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-разработчик

    $15

    Обязанности: • разработка front-end решений компании. Требования: • глубокие знания HTML и CSS; • хорошие знания JavaScript и знания одной из библиотек Dojo, jQuery ,ExtJS. Плюсами будут: • глубокие знания Dojo; • знакомство с технологиями web-services; • опыт работы в wavemaker • способность сделать удобный интерфейс с помощью и без ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryNginxApacheUbuntu
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка финансовой системы

    $9

    Требуется php программист на удаленную работу. Цель проекта - доработать финансовую систему. 1. Имеется БД на MySQL и в Workbench. 2. Сформулированы основные бизнес-требования к системе. 3. Нужно дописать БД и реализовать UI для работы с данными. 4. Выбор ...

    PHPMySQLLinuxApache
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Java разработчик – удаленная работа

    Обязанности: • реализация наиболее сложных и ответственных компонентов информационных систем; • участие в проектировании и реализации комплексного BPMS (business process management suite) решения; Требования: • знания и опыт работы с технологиями J2EE, Hibernate, Spring; • знание генератора отчетов ...

    JavaUnix
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка контента сайта Drupal

    Dev-house.ru CMS Drupal. требуется выполнить небольшие доработки контента сайта. 1. Убрать с главной страницы пункт «Мобильные приложения» 2. Поменять на главной странице и всюду в подвале адрес и тел. На следующий: +7 495-921-3513. 109240, Москва, Рюмин ...

    AndroidПриложение для AndroidDrupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта для управления через Drupal

    $700

    Требуется существующий сверстанный сайт прикрутить к CMS Drupal для управления контентом. Есть исходный код, тестовая версия сайта выставлена в инет, есть ТЗ с рамками работ. Материалы пришлю по запросу. Срок сдачи проекта - 1 февраля.

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графический дизайнер

    Компании Dev-House (dev-house.ru) требуется опытный дизайнер для разработки UI для web и мобильных устройств, включая Apple iPhone, iPad, Android. В основном - бизнес-приложения. Требуется умение проектировать UI с точки зрения usability, включая иконки и пр. Работа удаленная. ...

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик PHP и MySQL

    Компании Dev-House (dev-house.ru) для поддержки и развития продукта требуется опытный разработчик со знанием PHP и MySQL (Реализовано на LAMP). Требуется исправление ошибок и доработка функционала готовой системы. Удаленно. Загрузка 2-4 часа в день на 1 ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик под Apple iOS

    Требования: - Разработка бизнес приложений для iPhone и iPad. Знание особенностей платформ Phone и iPad, SDK, требований Apple. - Уверенное знание ООП, XML, БД. Опыт создания клиент-серверных приложений. - Успешный опыт создания приложений для iPhone или ...

    iOSmacOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад