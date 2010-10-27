Стажер-разработчик приложений iPhone, iPad.

Требуется на полный день (удаленно) опытный iPhone разработчик. Оплата почасовая, в предложениях указывайте портфолио и желаемую стоимость часа. Наличие устройства обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студент или выпускник профильного ВУЗа.
Начальные знания в области iOS.
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