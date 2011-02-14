Разработчик под iPhone/iPad

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок184 просмотра
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На постоянную удаленную работу требуются разработчики под iPhone/iPad.

Требования:

- Мы ищем Mac-людей, пользующихся яблочной продукцией и понимающих философию Apple

- Опыт разработки под Mac OS X это огромный плюс

- Опыт создания полноценных программ под iPhone (не игр) это еще больший плюс

Условия:

• занятость - полный рабочий день

• оплата - стабильная

Чтобы лишний раз не красть друг у друга время, давайте сразу оговорим то, что ожидаем и чего точно не желаем от вас.

Пожалуйста, не стоит нам писать если:

- Вы еще только подумываете перейти в область программирования под iPhone исключительно потому что это теперь модно;

- Если вы не знаете чем отличается alloc от init'a, и зачем это все присваивается self'у. Поверьте, мы с радостью готовы делиться знаниями, но обучать новичков с нуля времени все-таки пока нет;

- Мы пишем только на Objective-C (Cocoa), Xcode, настоящих Mac'ах – никаких хакинтошей, кроссплатформенных фреймворков и разговоров о Windows.

Все остальные вещи обсуждаются сугубо индивидуально, так что пишите – поговорим.

Резюме и портфолио просьба присылать по адресу: [email protected]

13 лет назад
ggdynamics
Матвей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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