Разработчик под iPhone/iPad

Требуется на полный день (удаленно) опытный iPhone разработчик. Оплата почасовая, в предложениях указывайте портфолио и желаемую стоимость часа. Наличие устройства обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуются разработчики под iPhone/iPad.
Требования:
- Мы ищем Mac-людей, пользующихся яблочной продукцией и понимающих философию Apple
- Опыт разработки под Mac OS X это огромный плюс
- Опыт создания полноценных программ под iPhone (не игр) это еще больший плюс
Условия:
• занятость - полный рабочий день
• оплата - стабильная
Чтобы лишний раз не красть друг у друга время, давайте сразу оговорим то, что ожидаем и чего точно не желаем от вас.
Пожалуйста, не стоит нам писать если:
- Вы еще только подумываете перейти в область программирования под iPhone исключительно потому что это теперь модно;
- Если вы не знаете чем отличается alloc от init'a, и зачем это все присваивается self'у. Поверьте, мы с радостью готовы делиться знаниями, но обучать новичков с нуля времени все-таки пока нет;
- Мы пишем только на Objective-C (Cocoa), Xcode, настоящих Mac'ах – никаких хакинтошей, кроссплатформенных фреймворков и разговоров о Windows.
Все остальные вещи обсуждаются сугубо индивидуально, так что пишите – поговорим.
Резюме и портфолио просьба присылать по адресу: [email protected]
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