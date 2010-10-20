QT developer

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Ищу QT разработчика для проекта по Nokia Series 60 5th Edition.

О проекте. Новостной сервис. Тянет новости в XML. Так же есть просмотр видео a la youtube.

Требования:

хотя бы базовый уровень опыта с QT

1+ год работы с Symbian

Местонахождение разработчика Украина, и желательно Киев.

Ключевые слова для поиска:

QT

Symbian

QT Framework

Детали на vto(at)ciklum(dot)net

13 лет назад
slavik_toda
Todavchich Slava 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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