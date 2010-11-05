Программист iphone/android/symb/win.mob

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Знание OC - iphone, android, symbian, win.mob

Дружный коллектив и удобное место для работы.

Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата обсуждается на собеседовании (премии и соц. пакет).

Работа: г. Санкт-Петербург. Гибкий индивидуальный график.

С наилучшим пожеланием, Андрей Викторович.

Android
13 лет назад
atelievid
Андрей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад