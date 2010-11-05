Программист iphone/android/symb/win.mob

На постоянную удаленную работу требуются разработчики под iPhone/iPad. Требования: - Мы ищем Mac-людей, пользующихся яблочной продукцией и понимающих философию Apple - Опыт разработки под Mac OS X это огромный плюс - Опыт создания полноценных программ под iPhone (не игр) ...
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Знание OC - iphone, android, symbian, win.mob
Дружный коллектив и удобное место для работы.
Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата обсуждается на собеседовании (премии и соц. пакет).
Работа: г. Санкт-Петербург. Гибкий индивидуальный график.
С наилучшим пожеланием, Андрей Викторович.
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