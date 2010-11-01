Программисты для разработки приложений под Android

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Требуются программисты для разработки приложений (программы, игры и пр.) под ОС Android.

Требования:

1. Знание Java и/или С++, OpenGL ES.

2. Опыт и отличные навыки программирования под Android, наличие завершенного проекта(-ов) под Android.

При успешном сотрудничестве возможно официальное устройство на пост.работу.

На начальном этапе условия работы согласовываются отдельно в каждом конкретном случае.

Android
13 лет назад
nimer77
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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