Прог. язык Objective-C Программы: Apple development SDK с iOS 4.2 желательно в Ростове-на-Дону или в Ростовской области работа есть все время +79281919091 Александр
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Требуется разработчик под Android
Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная.
Есть UI / Есть ТЗ
Интересуют только опытные разработчики.
От вас контакты и ссылка на портфолио.
Условия: Оплата договорная по фактически выполненным заданиям.
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