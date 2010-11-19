Разработчик под Android

$1000
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Требуется разработчик под Android

Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная.

Есть UI / Есть ТЗ

Интересуют только опытные разработчики.

От вас контакты и ссылка на портфолио.

Условия: Оплата договорная по фактически выполненным заданиям.

Android
13 лет назад
Rorschach
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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