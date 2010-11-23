Требуется разработчик под Android Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная. Есть UI / Есть ТЗ Интересуют только опытные разработчики. От вас контакты и ссылка на портфолио. Пишите - вышлю ТЗ на почту. Оценка по ...
IPhone apps developers (Только Западная Украина)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для Западной Украины: желательно Ровно или Луцк.
Есть иноземный заказчик с большими надеждами на Украину. Ищет ДВУХ недорогих разработчиков приложений под iPhone. Оплата на ежемесячной основе ($700-$1000 в месяц). Знание английского хотя бы на среднем уровне обязательно. Заказчик - индус, временно проживающий, как вы уже наверное догадались, в Ровно.
Я - посредник, свою мзду беру не с вас, а с него, за найденных разработчиков.
Кто готов работать, пишите: [email protected], ICQ 322976098, skype Marybell_studio или ЛС.
ПОВТОРЮСЬ: ТОЛЬКО ЗАПАДНАЯ УКРАИНА, ЖЕЛАТЕЛЬНО РОВНО ИЛИ ЛУЦК
Спасибо за внимание
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