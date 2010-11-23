IPhone apps developers (Только Западная Украина)

Только для Западной Украины: желательно Ровно или Луцк.

Есть иноземный заказчик с большими надеждами на Украину. Ищет ДВУХ недорогих разработчиков приложений под iPhone. Оплата на ежемесячной основе ($700-$1000 в месяц). Знание английского хотя бы на среднем уровне обязательно. Заказчик - индус, временно проживающий, как вы уже наверное догадались, в Ровно.

Я - посредник, свою мзду беру не с вас, а с него, за найденных разработчиков.

Кто готов работать, пишите: [email protected], ICQ 322976098, skype Marybell_studio или ЛС.

ПОВТОРЮСЬ: ТОЛЬКО ЗАПАДНАЯ УКРАИНА, ЖЕЛАТЕЛЬНО РОВНО ИЛИ ЛУЦК

Спасибо за внимание