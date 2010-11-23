Требуется разработчик под Android

Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная.

Есть UI / Есть ТЗ

Интересуют только опытные разработчики.

От вас контакты и ссылка на портфолио. Пишите - вышлю ТЗ на почту. Оценка по времени и деньгам - от вас, после получения ТЗ.

Условия: Оплата договорная по фактически выполненным заданиям.