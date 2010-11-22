Senior iPhone/iPad GAME Developer

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В связи с расширением бизнеса ведется набор опытных iPhone/iPad GAME Developers с глубокими знаниями OpenGL и с любовью к своему делу, идеологии Apple и играм.

Требование:

• Уверенное знание и опыт применения ООП, паттернов программирования

• Знание C++, Java, структур данных

• Знание Objective-C, iOS, iPhone SDK

• Знание SQL, Database

• Знание 3D математики, линейной алгебры

• Знание OpenGL (OpenGL ES)

• Опыт работы с системами контроля версий (SVN)

• Опыт разработки игровых проектов

• Опыт разработки коммерческих программных продуктов

• Опыт разработки приложений для платформ iPhone / iPad (не менее 1 года, минимум один выпущенный проект)

• Интерес к играм и разработке игр

Условия работы:

• Хорошая заработная плата (по результатам собеседования)

• Полный рабочий день, гибкий график работы

• Интересные проектные задачи, перспективная работа

• Возможность карьерного роста

• Дружный коллектив единомышленников

Своё полное резюме, ссылки на выпущенные проекты или примеры исходного кода, написанного Вами, присылайте по адресу email, для связи желателен skype

13 лет назад
EvGeniyLell
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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