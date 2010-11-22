Senior iPhone/iPad GAME Developer

В связи с расширением бизнеса ведется набор опытных iPhone/iPad GAME Developers с глубокими знаниями OpenGL и с любовью к своему делу, идеологии Apple и играм.

Требование:

• Уверенное знание и опыт применения ООП, паттернов программирования

• Знание C++, Java, структур данных

• Знание Objective-C, iOS, iPhone SDK

• Знание SQL, Database

• Знание 3D математики, линейной алгебры

• Знание OpenGL (OpenGL ES)

• Опыт работы с системами контроля версий (SVN)

• Опыт разработки игровых проектов

• Опыт разработки коммерческих программных продуктов

• Опыт разработки приложений для платформ iPhone / iPad (не менее 1 года, минимум один выпущенный проект)

• Интерес к играм и разработке игр

Условия работы:

• Хорошая заработная плата (по результатам собеседования)

• Полный рабочий день, гибкий график работы

• Интересные проектные задачи, перспективная работа

• Возможность карьерного роста

• Дружный коллектив единомышленников

Своё полное резюме, ссылки на выпущенные проекты или примеры исходного кода, написанного Вами, присылайте по адресу email, для связи желателен skype