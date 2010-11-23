IOS программист

Требуется разработчик под Android Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная. Есть UI / Есть ТЗ Интересуют только опытные разработчики. От вас контакты и ссылка на портфолио. Условия: Оплата договорная по фактически выполненным заданиям.