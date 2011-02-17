Android UI Web Designer

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт7 заявок360 просмотров
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Компания Mobiwolf ищет квалифицированного вебдизайнера интерфейсов мобильных приложений.

Обязанности:

1) Дизайн-пректирование интерфейсов мобильных приложений на платформе Android и iPhone.

2) Создание мокапов.

3) Разработка графических элементов (иконки, элементы стиля и т.п.).

4) Создание промо-материалов.

5) Разработка дизайна корпоративного сайта и Web 2.0 сервисных сайтов.

6) Верстка.

Требования:

1) Коммерческий опыт работы

2) Знания, которые необходимы для выполнения вышеперечисленных обязанностей

3) Впечатляющее портфолио

Присылайте резюме со ссылкой на портфолио и указанием желаемой зарплаты.

Android
13 лет назад
karolex
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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