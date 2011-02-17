Android UI Web Designer

Компании Dev-House (dev-house.ru) требуется опытный дизайнер для разработки UI для web и мобильных устройств, включая Apple iPhone, iPad, Android. В основном - бизнес-приложения. Требуется умение проектировать UI с точки зрения usability, включая иконки и пр. Работа удаленная. ...
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Компания Mobiwolf ищет квалифицированного вебдизайнера интерфейсов мобильных приложений.
Обязанности:
1) Дизайн-пректирование интерфейсов мобильных приложений на платформе Android и iPhone.
2) Создание мокапов.
3) Разработка графических элементов (иконки, элементы стиля и т.п.).
4) Создание промо-материалов.
5) Разработка дизайна корпоративного сайта и Web 2.0 сервисных сайтов.
6) Верстка.
Требования:
1) Коммерческий опыт работы
2) Знания, которые необходимы для выполнения вышеперечисленных обязанностей
3) Впечатляющее портфолио
Присылайте резюме со ссылкой на портфолио и указанием желаемой зарплаты.
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