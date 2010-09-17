Разработчик / дизайнер WPF, Expression Blend, XAML

Разработка интерфейса для ПО, иконки, эргономика и юзабилити, в итоге нужны мастер макеты всех окон программы. Оплата в целом за проект. Иметь опыт разработки интерфейсов обязательно. стучитесь в Скайп: septerion ПО кросплатформенное, МАС, WIN, WIN7 графика ...