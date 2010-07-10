Флешер на 3 месяца в удаленную команду

Требования. Знание Action Script 3, Flash/Flex
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 1 флэш-разработчик в удаленно-распределенную команду на 3 месяца.
ЗП сдельная по ставке человека-час. Работа в команде. Специфика: Flex, программирование User Interface (UI)
- Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Быстрорастущий стартап ищет ASP.NET разработчика с опытом разработки пользовательских веб-интерфейсов. Требования к кандидату • Язык Английский (Технический) • Знание операционных систем: MS Windows Server/Vista/XP Требования к квалификации • Опыт в разработке веб-приложений не менее 2 лет успешный опыт работы с Web технологиями: .NET. ...Закрыт14 лет назад
В студию icons4swrus.com для постоянного сотрудничества требуется дизайнер интерфейсов. Круг задач: делать скины, сплэши, коробки и сайты IT направленности. Загрузка не постоянная, но периодическая. Оплата сдельная или почасовая. Размер оплаты – по договоренности. Требования: 1) Уровень работ ...Закрыт14 лет назад
Flash-дизайнер В команду профессионалов требуется Flash-дизайнер (флешер). Нужен хороший флешер для разработки онлайн-игр на постоянную работу, хорошее знание Flash. опыт работы и портфолио обязательно. Функциональные обязанности: отрисовка персонажей, предметов для онлайн игр разработка креативных дизайнерских идей создавание пользовательского ...Закрыт14 лет назад
Под проект требуется дизайнер UI. Проект - разработка бизнес-приложения под Windows (не web, обыкновенное windows-приложение). Резюме, ссылки на портфолио присылайте на email job_be[at]ukr.net Присутствие в Киеве обязательно.Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1650
В новый офис компании Lakehouse требуется разработчик пользовательских интерфейсов для веб-приложений и сайтов. Основные задачи – проектирование и разработка client-side интерфейсов веб-приложений с нуля и до запуска и поддержки. В основном все делаем на Ext JS ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
IT-компании «ВИПроджектс» требуется дизайнер для разработки интерфейса (GUI) флеш-приложения. Условия: Удаленная работа. Интересные и разноплановые задачи. Заработная плата обсуждается по результатам собеседования. Присылайте, пожалуйста, резюме и примеры работ по адресу [email protected]. Резюме без портфолио к рассмотрению не ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нашей компании требуется веб-программист специализирующийся по интерфейсу управления SAPID. Мы заинтересованы в развитии создаваемых проектов на базе интерфейса SAPID. Необходимо наличие хороших знаний и опыта в веб-программирование. 1. Необходимы знания: PHP, MySQL, mod_rewrite 2. Желательно: Ajax, Java Script, XML 3. ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется на постояную работу дизайнер хорошего уровня isq 584010430Дизайн интерфейсов и игр16 заявокЗакрыт14 лет назад
Проект для ВКонтакте. Срок работы – месяц (это при неспешной работе вечерами. если сможете быстрее – хорошо). Рисовать нужно интерфейс игры. С вас требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ предоставление примеров следующих работ: 1. интерфейсы игр 2. иллюстрации в фэнтези-стилистике работы должны быть милыми-интересными-приятными глазу-для ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт14 лет назад