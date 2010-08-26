Требуется дизайнер интерфейсов для онлайн игр

Компании SocialQuantum (socialquantum.ru) требуется дизайнер интерфейсов с навыками художника.

В его задачу будет входить доработка существующих интерфейсных конструкций по заданным скетчам + разработка дизайна новых. Основная часть нагрузки будет по арт-элементам (например в окнах, см. приложенный файл).

В приложенном файле:

ДизДок Интерфейсы – документ описывающий требования к стилю и технические требования к исходникам. Этапы работы, используемые элементы интерфейса. Примеры игровых интерфейсов.

Мы хотели бы видеть дизайнеров имеющих свободное время, желание и возможность выполнять работы на уровне приведенных примеров.

Можем предложить постоянную удаленную работу.

Вилка оплаты 100-400р/час (в зависимости от скорости выполнения, качества и объемов).