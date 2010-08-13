Great iOS apps Designer

Разработка интерфейса для ПО, иконки, эргономика и юзабилити, в итоге нужны мастер макеты всех окон программы. Оплата в целом за проект. Иметь опыт разработки интерфейсов обязательно. стучитесь в Скайп: septerion ПО кросплатформенное, МАС, WIN, WIN7 графика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся разработкой мобильных приложений, большую часть проектов составляют iOS приложения, которые работают на замечательных устройствах iPhone, iPad, iPodTouch.
Среди наших разработок есть и игры и бизнес-приложения, большую часть на текущий момент составляют заказные приложения, однако сейчас мы увеличиваем процент собственных разработок.
В отличие от других компаний
1) мы не ищем заказы напрямую - нам обеспечен стабильный широкий поток заказов от зарубежных рекламных агентств - Вам не придется скучать без дела
2) мы не работаем с мелкими заказчиками - совсем недавно закончили приложение для компании 20th Century FOX - Become an Avatar - Вам будет чем гордиться, Вашей работой будут восхищаться десятки тысяч пользователей, каждый день
3) нам доверяют сделать приложение как Мы считаем правильным, мы изучаем бизнес-цели заказчика и находим наиболее эффективный способ их реализации. А это значит у Вас будет разумная свобода творчества, так ведь веселее, чем когда Вас заставляют делать то что некрасиво только потому что так хочет заказчик, правда?
Ранее мы аутсорсили дизайн в те же рекламные агентства, которые поставляют нам заказы, но сейчас в связи с ростом доли собственных проектов, а также в связи с нашими высокими требованиями к подготовленным материалам мы хотим, чтобы великолепные интерфейсы создавались нашими соратниками.
У нас принята почасовая оплата, мы работаем 7 дней в неделю, столько сколько необходимо и ожидаем от Вас того же.
Нужно быть готовыми, что мы часто меняем требования в процессе, мы ж тоже люди творческие часто приходится начинать вобще без требований, поэтому почасовая оплата это то что нужно. Иначе приходилось бы каждый раз тратить драгоценное время на согласование оценки изменений… А это скучно и неэффективно.
Рассматриваем предложения от команд.
На мой взгляд минимальная дизайн - команда такая
1) художник-концептуальщик
2) графический дизайнер
3) 3Д дизайнер
4) Координатор
И это то к чему мы хотим в итоге прийти.
Сейчас достаточно если мы возьмем графического дизайнера в свои ряды, а потом вместе с ним/с ней доберем остальных участников группы
В предложениях указывайте, пожалуйста, желаемую стоимость часа и состав команды если Вы выступаете от лица группы дизайнеров.
Ах да и конечно примеры работ, только не все подряд, а которые по-Вашему мнению похожи на то что мы хотим.
PS: Сразу предупреждаю: мы стремимся к совершенству, мы будем дотачивать, дорабатывать, перерисовывать, переделывать до тех пор пока это не станет идеальным. Мы вредные, очень, но результатом Вы будете гордиться, обещаю!
Обязательно:
* Доступность в течении дня, каждый день включая выходные, график можно согласовать.
Личные качества
* Умение работать в команде
* Умение и желание организовывать работу других
* Письменный грамотный английский
Технические требования
* Быстрый интернет
* Возможность общения в Skype голосом
Профессиональные навыки
* Умение открыть любой графический файл в незнакомой программе, отредактировать его, экспортировать в основной редактор без проблем
* Отличное владение Photoshop, Corel Draw/AI
* Умение рисовать от руки на планшете и бумаге (наличие планшета подразумевается)
* Наличие хотя бы одного устройства под управлением iOS(iPod Touch, iPhone, iPad) - на первое время сойдет доступ к девайсу друга/подруги, хотя бы 2 раза в неделю для просмотра результатов. Но в будущем подразумевается наличие устройства в постоянном доступе.
* Владение базовыми навыками в 3Д моделировании, например Google Sketch It Up
* Владение базовыми навыками прототипирования интерфейса Balsamiq
Будет плюсом:
* Владение Blender
* Владение Flash/Flex - часто нужно срежессировать анимацию в чем-то чтобы потом мы могли ее реализовать программно
* Счет в Альфабанке
* Устный английский
* Возможность к загранкомандировкам (Европа)
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