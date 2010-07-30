Срочно WEB дизайнер

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки344 просмотра
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Срочно нужен web дизайнер на проект. Срок проекта по реализации: 2 месяца.

Основная задача: дизайн + ВЕРСТКА ( верстка под jsp)

Работа: удаленка.

Оплата за работу оговаривается индивидуально.

Подробности, портфолио вопросы через ICQ 229497157 или по skype sofyaborodina

13 лет назад
borodinasofya
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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