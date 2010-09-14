Гейм-дизайнер/Сценарист

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется сценарист с опытом создания или участия в создании сценариев для онлайн игр или игр для мобильных телефонов.

Условия: График свободный договорной, но присутствие при необходимости обязательное. Основная концепция имеется, нужен профи, который сделает сценарий. На период начиная с проработки концепции до принятия финального варианта сценария для дальнейшей тех. разработки — жесткий график (т.к. большой объем работы предполагает практически полную занятость).

13 лет назад
IncoreMedia
Анастасия 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер интерфейсов для онлайн игр

    Компании SocialQuantum (socialquantum.ru) требуется дизайнер интерфейсов с навыками художника. В его задачу будет входить доработка существующих интерфейсных конструкций по заданным скетчам + разработка дизайна новых. Основная часть нагрузки будет по арт-элементам (например в окнах, см. приложенный ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Great iOS apps Designer

    $2500

    Мы занимаемся разработкой мобильных приложений, большую часть проектов составляют iOS приложения, которые работают на замечательных устройствах iPhone, iPad, iPodTouch. Среди наших разработок есть и игры и бизнес-приложения, большую часть на текущий момент составляют заказные приложения, однако ...

    iOS
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты по дизайну интерфейса

    $1700

    Разработка интерфейса для ПО, иконки, эргономика и юзабилити, в итоге нужны мастер макеты всех окон программы. Оплата в целом за проект. Иметь опыт разработки интерфейсов обязательно. стучитесь в Скайп: septerion ПО кросплатформенное, МАС, WIN, WIN7 графика ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно WEB дизайнер

    Срочно нужен web дизайнер на проект. Срок проекта по реализации: 2 месяца. Основная задача: дизайн + ВЕРСТКА ( верстка под jsp) Работа: удаленка. Оплата за работу оговаривается индивидуально. Подробности, портфолио вопросы через ICQ 229497157 или по skype sofyaborodina

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • UI ASP.NET MVC developer

    Быстрорастущий стартап ищет ASP.NET разработчика с опытом разработки пользовательских веб-интерфейсов. Требования к кандидату • Язык Английский (Технический) • Знание операционных систем: MS Windows Server/Vista/XP Требования к квалификации • Опыт в разработке веб-приложений не менее 2 лет успешный опыт работы с Web технологиями: .NET. ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер GUI/Скинов для постоянного сотрудничества

    В студию icons4swrus.com для постоянного сотрудничества требуется дизайнер интерфейсов. Круг задач: делать скины, сплэши, коробки и сайты IT направленности. Загрузка не постоянная, но периодическая. Оплата сдельная или почасовая. Размер оплаты – по договоренности. Требования: 1) Уровень работ ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад