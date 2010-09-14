Гейм-дизайнер/Сценарист

Срочно требуется сценарист с опытом создания или участия в создании сценариев для онлайн игр или игр для мобильных телефонов.

Условия: График свободный договорной, но присутствие при необходимости обязательное. Основная концепция имеется, нужен профи, который сделает сценарий. На период начиная с проработки концепции до принятия финального варианта сценария для дальнейшей тех. разработки — жесткий график (т.к. большой объем работы предполагает практически полную занятость).