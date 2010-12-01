Графический дизайнер

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт5 заявок293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании Dev-House (dev-house.ru) требуется опытный дизайнер для разработки UI для web и мобильных устройств, включая Apple iPhone, iPad, Android. В основном - бизнес-приложения.

Требуется умение проектировать UI с точки зрения usability, включая иконки и пр.

Работа удаленная. В команде проекта. Загрузка 8 часов в день. Оплата по факту выполнения и после сдачи этапа.

Присылайте портфолио.

С соискателями будет собеседование по скайп.

13 лет назад
nvin
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ищем дизайнера-проектировщика Android/iPhone

    В компанию Absalt по разработке софта под мобильные устройства требуется на полную занятость дизайнер-проектировщик интерфейсов для Android/iPhone. Требования: опыт проектирования интерфейсов мобильных приложений (обязательно) наличие Android/iPhone (желательно) опыт в разработке дизайна сайтов (приветствуется) Условия: удаленная работа высокая ...

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист в области интерфейсов

    $1500

    Здравствуйте! Мне нужен специалист в области интерфейсов (Web-приложение + мобильные версии) Я готов пригласить Вас в команду на ближайшие 5 лет. Если фриланс, является для Вас стилем жизни. Пожалуйста, рассмотрите возможность трудиться в офисе на ближайшие 2-3 месяца. Сопровождать ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов

    $1500

    Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется дизайнер интерфейсов! Требования: - Отлично ориентироваться в интернете - Знание основ проектирования и информационного дизайна - Умение пользоваться средствами прототипирования интерфейсов - Умение рисовать интерфейсы, отлично владеть графической программой - Умение грамотно изъясняться ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер в Москве на фултайм (иконки, GUI)

    $1800

    На фултайм (штат, оклад) в Москве требуется дизайнер, специализирующийся на дизайне иконок и создании пользовательских интерфейсов GUI (не интернет-сайты!). Территориально -- метро "Аэропорт". Портфолио по теме обязательно. Требование к качеству работы -- высокое.

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов

    $1000

    В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов

    $1000

    В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик / дизайнер WPF, Expression Blend, XAML

    Tребуетса „Expression Blend“ дизайнер с многолетним профессиональным опытом. Кроме того, очень хорошие знание XAML... ...для создания качественных динамических интерфейсов пользователя. (Динамическая загрузка контента элементов WPF из XAML кода) Основные и обязательные требования к кандидатам: - глубокие знания ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Гейм-дизайнер/Сценарист

    Срочно требуется сценарист с опытом создания или участия в создании сценариев для онлайн игр или игр для мобильных телефонов. Условия: График свободный договорной, но присутствие при необходимости обязательное. Основная концепция имеется, нужен профи, который сделает ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер интерфейсов для онлайн игр

    Компании SocialQuantum (socialquantum.ru) требуется дизайнер интерфейсов с навыками художника. В его задачу будет входить доработка существующих интерфейсных конструкций по заданным скетчам + разработка дизайна новых. Основная часть нагрузки будет по арт-элементам (например в окнах, см. приложенный ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад