Графический дизайнер

Компании Dev-House (dev-house.ru) требуется опытный дизайнер для разработки UI для web и мобильных устройств, включая Apple iPhone, iPad, Android. В основном - бизнес-приложения.

Требуется умение проектировать UI с точки зрения usability, включая иконки и пр.

Работа удаленная. В команде проекта. Загрузка 8 часов в день. Оплата по факту выполнения и после сдачи этапа.

Присылайте портфолио.

С соискателями будет собеседование по скайп.