Здравствуйте!

Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется дизайнер интерфейсов!

Требования:

- Отлично ориентироваться в интернете

- Знание основ проектирования и информационного дизайна

- Умение пользоваться средствами прототипирования интерфейсов

- Умение рисовать интерфейсы, отлично владеть графической программой

- Умение грамотно изъясняться на русском языке в письменной форме

Обязанности:

- создание простых, удобных и понятных интерфейсов (умение сделать из большой формы, форму удобную и приятную для заполнения)

- прототипирование интерфейсов

- анализ противоречивых требований и невозможных сценариев использования

- поддержка (умение быстро внести изменение в свое творения в соответствии с поставленной задачей)

Условия:

- Полный рабочий день в офисе в Санкт-Петербурге

- Оплата 25000-40000 руб. в зависимости от квалификации