Дизайнер интерфейсов

$1500
Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок146 просмотров
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Здравствуйте!

Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется дизайнер интерфейсов!

Требования:

- Отлично ориентироваться в интернете

- Знание основ проектирования и информационного дизайна

- Умение пользоваться средствами прототипирования интерфейсов

- Умение рисовать интерфейсы, отлично владеть графической программой

- Умение грамотно изъясняться на русском языке в письменной форме

Обязанности:

- создание простых, удобных и понятных интерфейсов (умение сделать из большой формы, форму удобную и приятную для заполнения)

- прототипирование интерфейсов

- анализ противоречивых требований и невозможных сценариев использования

- поддержка (умение быстро внести изменение в свое творения в соответствии с поставленной задачей)

Условия:

- Полный рабочий день в офисе в Санкт-Петербурге

- Оплата 25000-40000 руб. в зависимости от квалификации

13 лет назад
aeryaguzov
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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