Tребуетса „Expression Blend“ дизайнер с многолетним профессиональным опытом. Кроме того, очень хорошие знание XAML... ...для создания качественных динамических интерфейсов пользователя. (Динамическая загрузка контента элементов WPF из XAML кода) Основные и обязательные требования к кандидатам: - глубокие знания ...
Дизайнер в Москве на фултайм (иконки, GUI)
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На фултайм (штат, оклад) в Москве требуется дизайнер, специализирующийся на дизайне иконок и создании пользовательских интерфейсов GUI (не интернет-сайты!). Территориально -- метро "Аэропорт". Портфолио по теме обязательно. Требование к качеству работы -- высокое.
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