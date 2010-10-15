Дизайнер интерфейсов

$1000
Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок131 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов.

Что мы предлагаем:

- Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.)

- Работа в современном офисе в центре города в 10 минутах ходьбы от моря.

- Оплачиваемые отпуска и больничные.

- Интересные проекты (среди наших заказчиков такие компании как Microsoft, Bon Prix, Mazda, Disney и много других... скучно не будет).

- Возможность творческого и карьерного роста.

- Адекватное начальство и арт-директор.

Что мы просим взамен:

- Уровень работ должен быть высокий.

- Адекватное портфолио с сайтами и интерфейсами.

Если вам интересно наше предложение, то присылайте свой портфель и резюме на:

[email protected]

* Возможна удаленная работа (поначалу).

Для тех, кто готов переехать в Севастополь - поможем с жильём.

13 лет назад
3dlife
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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