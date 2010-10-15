Дизайнер интерфейсов

На фултайм (штат, оклад) в Москве требуется дизайнер, специализирующийся на дизайне иконок и создании пользовательских интерфейсов GUI (не интернет-сайты!). Территориально -- метро "Аэропорт". Портфолио по теме обязательно. Требование к качеству работы -- высокое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов.
Что мы предлагаем:
- Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.)
- Работа в современном офисе в центре города в 10 минутах ходьбы от моря.
- Оплачиваемые отпуска и больничные.
- Интересные проекты (среди наших заказчиков такие компании как Microsoft, Bon Prix, Mazda, Disney и много других... скучно не будет).
- Возможность творческого и карьерного роста.
- Адекватное начальство и арт-директор.
Что мы просим взамен:
- Уровень работ должен быть высокий.
- Адекватное портфолио с сайтами и интерфейсами.
Если вам интересно наше предложение, то присылайте свой портфель и резюме на:
* Возможна удаленная работа (поначалу).
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