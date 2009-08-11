Web-разработчик, опыт работы более пяти лет.
Резюме на русском языке: http://aeryaguzov.moikrug.ru/
Резюме на английском языке: http://www.linkedin.com/in/aeryaguzov
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$880
10 баллов
13 лет назад
Все было выполнено великолепно! На самом высоком уровне как по качеству, скорости так и по коммуникации. Я просто в восторге, что нашел такого прекрасного Фрилансера, для своих работ. Минимум ошибок. Максимум внесения своего видения того, что делается. Нет такого, что точно следуем букве ТЗ и не шагу вправо или лево. Если видел логические ошибки, то сообщал об этом. Очень оперативно делал правки и исправлял ошибки.
Ответный отзыв
Константин - замечательный заказчик, с ним очень приятно работать! Он имеет четкое представление проекта, всегда оперативно отвечает на вопросы, дает возможность вносить предложения и самое главное предоставляет максимум свободы для работы! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10300
10 баллов
13 лет назад
Проект Закрыт. Благодарю за сотрудничество. Система подготовлена к тестированию на нашем сервере.
Ответный отзыв
Мне было очень приятно работать с Константином! Однозначно лучший заказчик на этом сервисе!
$200
10 баллов
13 лет назад
Очень понравилось работать с Андреем, ответственный и грамотный человек, настоящий пример всем фрилансерам! Сразу уточнил все детали, чётко понял задачу и посоветовал что лучше сделать в моём случае. Результат оправдал все ожидания. Планирую и в будущем работать с человеком, настоящий мастер своего дела!
Ответный отзыв
Артур - отличный заказчик! Всегда точно знает, чего хочет от проекта! Работать с таким заказчиком одно удовольствие! У меня остались очень приятные впечатления от работы с Артуром!
$540
10 баллов
14 лет назад
Благодарю за отлично выполненную работу!
Ответный отзыв
Очень нравится работать с Константином!!! Всем рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
$100
10 баллов
14 лет назад
Все пожелания выполнены на все 100% Быстро Качественно Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Сергей - отличный заказчик!!! С ним очень приятно работать: четко знает чего хочет!!! Всем рекомендую!!!
Веб-программирование
6 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга