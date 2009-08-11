Все было выполнено великолепно! На самом высоком уровне как по качеству, скорости так и по коммуникации. Я просто в восторге, что нашел такого прекрасного Фрилансера, для своих работ. Минимум ошибок. Максимум внесения своего видения того, что делается. Нет такого, что точно следуем букве ТЗ и не шагу вправо или лево. Если видел логические ошибки, то сообщал об этом. Очень оперативно делал правки и исправлял ошибки.