Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется PHP-программист! Требования: - Отличное знание PHP (Zend Framework, Doctrine) - Отличное знание алгоритмов, шаблонов проектирования - Умение писать и поддерживать простой, понятный код - Отличное знание и понимание принципов AJAX - Отличное знание ...
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Здравствуйте!
Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется Web-технолог!
Требования:
- Отличное знание (X)HTML, CSS, JavaScript(jQuery или Dojo), JSON
- Умение писать и поддерживать простой, понятный, кроссбраузерный код
- Отличное знание и понимание принципов AJAX
- Знание PHP, умение работать с шаблонизаторами
- Умение грамотно изъясняться на русском языке в письменной форме
Обязанности:
- Разработка клиентской части корпоративного приложения
Условия:
- Полный рабочий день в офисе в Санкт-Петербурге
- Оплата 25000-40000 руб. в зависимости от квалификации
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