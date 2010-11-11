Веб-программист

В связи с увольнением прошлого программиста, ищу нового для постоянного сотрудничества. Интересуют только профессионалы своего дела, школьникам и веб-студиям просьба не беспокоиться.

Предпочтение будет отдаваться взрослым людям с хорошим портфолио и умеренным аппетитом, поэтому сразу пишите примерные расценки.

Дополнительно: большим плюсом будут навыки HTML-верстки, работа с Битрикс, наличие собственного движка, или какие-то наработки в этой области.

Рассмотрю все интересные предложения. Спасибо!