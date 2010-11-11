Веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с увольнением прошлого программиста, ищу нового для постоянного сотрудничества. Интересуют только профессионалы своего дела, школьникам и веб-студиям просьба не беспокоиться.

Предпочтение будет отдаваться взрослым людям с хорошим портфолио и умеренным аппетитом, поэтому сразу пишите примерные расценки.

Дополнительно: большим плюсом будут навыки HTML-верстки, работа с Битрикс, наличие собственного движка, или какие-то наработки в этой области.

Рассмотрю все интересные предложения. Спасибо!

13 лет назад
myagkof
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Разработчик JavaScript+PHP+MySQL

    $1200

    Здравствуйте, уважаемые программисты! В команду требуется разработчик JavaScript+PHP+MySQL. Обязанности: Требуется разрабатывать фронтэнд и дорабатывать бэкэнд для сайтов. Требования: 1) JavaScript на отличном уровне; 2) PHP; 3) MySQL. Условия: Постоянная удаленная работа, full-time. Платим 1200$, оплата через wmz. Испытательный срок один месяц. Резюме ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист на постоянку. Пока строго Питер.

    $1500

    Нужен пхп программист в динамично развивающийся проект. Обязателен опыт в разработке скриптов и web приложений‚ с использованием PHP и MySql от 2-х лет. PHP на высоком уровне: -опыт создания многопоточных приложений для сбора информации из Интернет MySQL - опыт ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим php программист с опытом работы

    Опыт работы в сфере разработки сайтов. Знание HTML, PHP, JavaScript, SQL обязательны. Задача выполнять проекты по техническому заданию (на нашем движке). З\п возможна как по проектам, так и фиксированная. Поток работы большой, поэтому интересует постоянное ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный PHP5 Yii разработчик для ERP-системы

    $2000

    Требуется PHP5 программист с опытом разработки серьёзных проектов. Важен также опыт проектов на фрейворке Yii. В заявках прилагайте, пожалуйста, ссылки на 3 наиболее интересных и сложных проекта, желательно на Yii, в которых вы принимали участие с ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется исполнитель

    Здравствуйте. Ищу исполнителя для своего личного проекта (детали изложу только при личной переписке). Выберу программиста, готового работать целый рабочий день в течении недели-двух (моя оценка продолжительности разработки) за небольшие деньги. Т.е. нужен человек из "глубинки", ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик C++

    $1800

    Здравствуйте, уважаемые программисты! В команду требуется разработчик C++/COM. Требования: 1) С++ на отличном уровне; 2) Понимание COM, BHO, XPI; 3) Опыт написания плагинов под браузеры IE/FireFox/Chrome. Условия: Постоянная удаленная работа, full-time. Платим 1800$, оплата через wmz. Резюме жду на адрес: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист в команду

    Ищем программиста для доработки портала С Вас уверенное знание php/MySQL, умение работать с чужим кодом. Приветствуется знание mod_rewrite, AJAX. С меня интересные задания, достойная оплата. Отписываемся в личку. Бюджет определяется от степени сложности заданий.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист на NetCat

    Для агентства "Без меж" требуются веб-программисты работающие с NetCat CMS. Необходимо разрабатывать компоненты (возможно модули) и расширять функционал для NetCat CMS. Оплата за каждый разработанный модуль либо компонент оговаривается. Так же за отдельную ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад