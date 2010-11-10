Программист на Drupal. Один рабочий день.

Требуется PHP5 программист с опытом разработки серьёзных проектов. Важен также опыт проектов на фрейворке Yii. В заявках прилагайте, пожалуйста, ссылки на 3 наиболее интересных и сложных проекта, желательно на Yii, в которых вы принимали участие с ...