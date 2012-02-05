Ищем Asterisk-программиста для удаленной работы

Разыскивается специалист для работы над собственными проектами IP-телефонии на основе Asterisk.

ОСОБО приветствуется опыт работы с SMS.

Опытный разработчик на Asterisk, желательно знание Jаva, однако возможен и PHP для

написания скриптов управления VoIP.

Уровень ЗП обсуждается индивидуально.

Мы предлагаем удаленную работу и гибкий график, а также - большое количество креативных проектов,

созданию которых и будет посвящена Ваша деятельность.

Ждем ваших откликов!