Jquery and Performance Expert, PHP

В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе. Работа в долгоиграющих проектах. Требуемый набор знаний и умений: ООП, PHP/MySQL, умение работать и поддерживать код в команде, шаблонизаторы, браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, nginx, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен програмист с хорошими знаниями пхп, аякс и яваскрипт. опыт использования коханы/кодигнайтер, различных API фейсбук, линкедин, твиттер, форскуер приветствуется.
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