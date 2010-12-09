PHP программист удаленно с полной загрузкой

$555
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок333 просмотра
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В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе. Работа в долгоиграющих проектах.

Требуемый набор знаний и умений:

ООП,

PHP/MySQL,

умение работать и поддерживать код в команде,

шаблонизаторы,

браузерный JavaScript, Ajax,

HTML, CSS, основы верстки,

контроль версий, SVN, багтрекинг,

основы настройки apache, nginx, php и пр.

Базовые знания по разработке high-load приложений - большой плюс.

Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к GMT+01. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Оплата:

Первый месяц 300 долл, далее 600 долл в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, возможен рост по результатам работы.

Строго:

Личная ответственность и самоорганизованность.

Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP, наличие самостоятельной разработки CMS или любого другого web-приложения.

Полный рабочий день.

Только независимые разработчики.

Совместители, работающие где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят - не тратьте мое и свое время: совместители вычисляются легко и просто по результатам (нестабильное качество кода, характерные ошибки при переключение между проектами, неровный график работы и пр. очевидные для опытного руководителя вещи).

Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).

Желание учиться, разрабатывать полноценные приложения от идеи до сопровождения, работать в команде.

PHP
13 лет назад
alprival
51 годЧехия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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