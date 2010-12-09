PHP программист удаленно с полной загрузкой

Нам нужен грамотный php ООП разработчик. Очень жалателен опыт работы с движком LiveStreet, но можно компенсировать старанием и энтузиазмом. В обязанности будет входить доработка существующего функционала и разработка нового. Условия работы: Теплое, удобное и привычное место рядом с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе. Работа в долгоиграющих проектах.
Требуемый набор знаний и умений:
ООП,
PHP/MySQL,
умение работать и поддерживать код в команде,
шаблонизаторы,
браузерный JavaScript, Ajax,
HTML, CSS, основы верстки,
контроль версий, SVN, багтрекинг,
основы настройки apache, nginx, php и пр.
Базовые знания по разработке high-load приложений - большой плюс.
Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к GMT+01. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.
Оплата:
Первый месяц 300 долл, далее 600 долл в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, возможен рост по результатам работы.
Строго:
Личная ответственность и самоорганизованность.
Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP, наличие самостоятельной разработки CMS или любого другого web-приложения.
Полный рабочий день.
Только независимые разработчики.
Совместители, работающие где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят - не тратьте мое и свое время: совместители вычисляются легко и просто по результатам (нестабильное качество кода, характерные ошибки при переключение между проектами, неровный график работы и пр. очевидные для опытного руководителя вещи).
Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).
Желание учиться, разрабатывать полноценные приложения от идеи до сопровождения, работать в команде.
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