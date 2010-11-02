Програмист JavaScript

Доброго времени суток. Нам в команду нужен програмист.Оплата попроектно, заказы естественно есть =). Желательно знать что я ниже перечислю,если не всё прям знаете то тогда ладно ничего страшного, так как вас незастасавляю знать всё, главное это вам ...