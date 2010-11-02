Програмист JavaScript

Для интернет проекта нужен PHP программист. Сайт уже работает, необходимо много-много доработок. Обязательно: * Знание, или желание работать с фреймворком Yii * Хороший уровень PHP / OOP/ SQL (MySQL) Желательно: * опыт работы с *nix подобной OS. * опыт оптимизации кода ...
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Нужен программист JavaScript разбирающийся jQuery и Dojo оплата по проведению работы, возможна постоянная работа по поддержанию продукта .
- от программиста требуется только разработка фронтэнда
- проект пишется на зенде и понимание взаимодействия с этой библиотекой крайне приветствуется
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