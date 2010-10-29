Программист php

Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис. Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования. Ждем ваше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удаленная работа с еженедельным посещением офиса.
Базовые требования:
php5 - Уверенное знание и программирование на основе ООП, использование SPL
Знание Doctrine
Знание Symfony или другого фреймворка php
Уверенное знание jQuery
Умением верстки DIVами, базовые знания CSS
Желательно знание SVG
Желательны навыки пользователя Linux
Работа:
Сопровождение и развитие существующих проектов
Оплата:
По результатам собеседования и выполнения тест-задания.
Оплата производится на регулярной основе с гарантированным минимумом 1 раз в декаду (каждые 10 дней)
Рассматриваются кандидаты - студенты
Минимальная занятость в неделю - от 20 часов.
Проживание Санкт-Петербург (!)
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