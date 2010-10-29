Программист php

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Удаленная работа с еженедельным посещением офиса.

Базовые требования:

php5 - Уверенное знание и программирование на основе ООП, использование SPL

Знание Doctrine

Знание Symfony или другого фреймворка php

Уверенное знание jQuery

Умением верстки DIVами, базовые знания CSS

Желательно знание SVG

Желательны навыки пользователя Linux

Работа:

Сопровождение и развитие существующих проектов

Оплата:

По результатам собеседования и выполнения тест-задания.

Оплата производится на регулярной основе с гарантированным минимумом 1 раз в декаду (каждые 10 дней)

Рассматриваются кандидаты - студенты

Минимальная занятость в неделю - от 20 часов.

Проживание Санкт-Петербург (!)

PHP
13 лет назад
scanner85
Сергей 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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