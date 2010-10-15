Ищем программиста

Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис. Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования. Ждем ваше ...
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Нужен Ruby программист с умнеем разобраться в чужом коде для выполнение задач.
Cайт делается на платформе rails3
Желательно иметь возможность встретится в г. Москве.
Задание на первый этап прилагается. Будет предоставлено ещё более детальное т/з по каждому пункту.
Просьба заранее оценить примерно цену и сроки.
С Уважением , Дмитрий. [email protected]
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